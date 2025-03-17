Motosiklette kapı taşıdılar!
İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet üzerinde kapı taşınması akıllara durgunluk verdi. Facianın ucuz atlatıldığı görüntüler, "Bu kadarına da pes artık" dedirtti
Giriş: 17.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:23
İstanbul Esenyurt'ta trafikte kaydedilen bir görüntü akıllara durgunluk verdi.
Olayda bir motosiklet üzerinde kapı taşındığı görüldü. Trafikte zor anların yaşandığı ve facianın ucuz atlatıldığı görüntüler, "bu kadarına da pes artık" dedirtti.
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