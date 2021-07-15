Motosiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradı!

Alınan bilgiye göre bir çocuk annesi Hatun Aksoy'a, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan silahla ateş edildi.

AA'da yer alan habere göre, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yola savrulan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Y.K, Aksoy'u kendisinin öldürdüğünü, teslim olmak istediğini belirtti. Y.K, bulunduğu yerde gözaltına alındı.