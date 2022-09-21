Trafikte reflektif kıyafet nasıl olmalı?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli scooter kullananlara reflektörlü kıyafet giyme zorunluluğu getirildi. Denetimler başladı ancak değişiklik kafa karışıklıkları ve trafik uygulamalarında tartışmalara neden oluyor. İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay ilgili maddelerin ayrıntılarını ve uygulamada yaşanan sıkıntıları haberturk.com'a anlattı.

REFLEKTİF MONT YETERLİ

Bazı motosiklet sürücülerine üzerinde reflektif mont olmasına rağmen yelek olmadığı için ceza kesildiği yönünde kendisine şikayetler geldiğini belirten Akçay "Uygulamalarda karışıklık var ama yönetmelikte yapılan değişiklik aslında 4. maddede çok net olarak ifade ediliyor. '..reflektif kıyafet (yelek vb.)' şeklinde yazıyor. Yani reflektif montları da kapsıyor. Mont reflektif ise ekstra yeleğe gerek yok" dedi.

"DERDİMİZ GÖRÜNMEK"

"Bizim motorlarımızda far ve stop lambaları var neden böyle bir zorunluluk getirildi?" şeklinde tepkiler olduğunu söyleyen Akçay "Örneğin TEM'de gece kaza yaptınız ve motordan düşerek ayrıldınız diğer şeride sürüklendiniz. Arkadan gelen araçların sizi görmesini istemez misiniz?" şeklinde konuştu. Düzenlemenin bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerini de kapsadığını ifade eden Zafer Akçay "Bütün derdimiz görünmek. Onlar için daha da önemli çünkü onların görünürlüğü daha az" dedi.

'YOLCU ALIKONULACAK' NE DEMEK?

Eğer sürücüde reflektif kıyafet yoksa 180 TL para ile motor bağlama cezası verildiğini söyleyen Zafer Akçay "İlgili maddede 'arkadaki yolcu da bu kıyafeti giyecek giymezse alıkonulacak' şeklinde bir ifade var. 'Bu ne demek?' soruları da geliyor. Bu, yolcu o motosikletle yola devam edemeyecek anlamına geliyor" dedi.

"LÜKS DEĞİL VERGİ İNDİRİMİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Güvenli bir yolculuk için sadece reflektif kıyafetin değil; kask, eldiven, motosiklet montu, pantolonu, botu ya da çizmesinin de şart olduğuna dikkat çeken İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay "Bunlardan biri bile eksik olsa risk altındasınız demektir" şeklinde konuştu. Akçay "Bunlar lüks değil sağlığımızı, canımızı koruyan kıyafetlerdir ve Türkiye şartlarında pahalıdır. Burada devletimizden özellikle ricamız var, korumalı kıyafetlerdeki vergilerin düşürülmesi gerekiyor" dedi.