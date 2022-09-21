Trafikte reflektif kıyafet nasıl olmalı?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli scooter kullananlara reflektörlü kıyafet giyme zorunluluğu getirildi. Denetimler başladı ancak değişiklik kafa karışıklıkları ve trafik uygulamalarında tartışmalara neden oluyor. İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay ilgili maddelerin ayrıntılarını ve uygulamada yaşanan sıkıntıları haberturk.com'a anlattı.
REFLEKTİF MONT YETERLİ
Bazı motosiklet sürücülerine üzerinde reflektif mont olmasına rağmen yelek olmadığı için ceza kesildiği yönünde kendisine şikayetler geldiğini belirten Akçay "Uygulamalarda karışıklık var ama yönetmelikte yapılan değişiklik aslında 4. maddede çok net olarak ifade ediliyor. '..reflektif kıyafet (yelek vb.)' şeklinde yazıyor. Yani reflektif montları da kapsıyor. Mont reflektif ise ekstra yeleğe gerek yok" dedi.
"DERDİMİZ GÖRÜNMEK"
"Bizim motorlarımızda far ve stop lambaları var neden böyle bir zorunluluk getirildi?" şeklinde tepkiler olduğunu söyleyen Akçay "Örneğin TEM'de gece kaza yaptınız ve motordan düşerek ayrıldınız diğer şeride sürüklendiniz. Arkadan gelen araçların sizi görmesini istemez misiniz?" şeklinde konuştu. Düzenlemenin bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerini de kapsadığını ifade eden Zafer Akçay "Bütün derdimiz görünmek. Onlar için daha da önemli çünkü onların görünürlüğü daha az" dedi.
'YOLCU ALIKONULACAK' NE DEMEK?
Eğer sürücüde reflektif kıyafet yoksa 180 TL para ile motor bağlama cezası verildiğini söyleyen Zafer Akçay "İlgili maddede 'arkadaki yolcu da bu kıyafeti giyecek giymezse alıkonulacak' şeklinde bir ifade var. 'Bu ne demek?' soruları da geliyor. Bu, yolcu o motosikletle yola devam edemeyecek anlamına geliyor" dedi.
"LÜKS DEĞİL VERGİ İNDİRİMİ DÜŞÜNÜLEBİLİR"
Güvenli bir yolculuk için sadece reflektif kıyafetin değil; kask, eldiven, motosiklet montu, pantolonu, botu ya da çizmesinin de şart olduğuna dikkat çeken İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay "Bunlardan biri bile eksik olsa risk altındasınız demektir" şeklinde konuştu. Akçay "Bunlar lüks değil sağlığımızı, canımızı koruyan kıyafetlerdir ve Türkiye şartlarında pahalıdır. Burada devletimizden özellikle ricamız var, korumalı kıyafetlerdeki vergilerin düşürülmesi gerekiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!