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        Haberler Gündem Güncel Motosiklet atık su kanalına uçtu: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Motosiklet atık su kanalına uçtu: 2 ölü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin atık su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:36
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        Motosiklet atık su kanalına uçtu: 2 ölü
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        Seyhan'ın Tekel Caddesi'ndeki atık su kanalında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, 01 ET 759 plakalı motosikletle kanala düştükleri tespit edilen Emre Tokgöz (18) ve Şahin Adın'ın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #adana
        #trafik kazası
        #motosiklet
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