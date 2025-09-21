Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Morrissey ciddi ölüm tehdidi nedeniyle konserlerini iptal etti - magazin haberleri

        Morrissey ciddi ölüm tehdidi nedeniyle konserlerini iptal etti

        Morrissey, hayatına yönelik ciddi bir tehdit nedeniyle iki ABD konserini iptal etme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm tehdidi iptal getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz şarkıcı Morrissey, ölüm tehdidi aldığı için ABD'deki iki konserini iptal etti. 26 yaşındaki bir kişi, geçen hafta bir müzik festivalindeki performansı öncesinde gerçek adı Steven Morrissey olan şarkıcıyı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

        Kanada medyası, sanatçıyı tehdit eden kişinin sosyal medya sitesi Bluesky'da şu sözleri paylaştığını yazdı: Steven Patrick Morrissey, gelecek hafta 12 Eylül 2025 akşamı saat 21.00 civarında Ottawa'daki TD Place'de sahne aldığında, mekanda izleyiciler arasında olacağım ve yasa dışı yollarla edindiğim çok büyük bir silahla seni vurup öldürmeye çalışacağım.

        REKLAM

        Morrissey, Kanada'daki konserini planlandığı gibi gerçekleştirdi ancak daha sonra Massachusetts ve Connecticut'taki iki konserini iptal etti.

        Resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada; "Son günlerde Morrissey'in hayatına yönelik ciddi bir tehdit söz konusu. Hem sanatçının hem de seyircilerin güvenliği için üst düzey tedbir amacıyla, bu akşam Foxwoods'da verilecek konser iptal edildi. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Daha sonra Boston konserinin de iptal edildiği duyuruldu.

        Halihazırda bir dünya turnesinin ortasında olan Morrissey'in ekim sonuna kadar ABD genelinde planlanan konserleri var. Ünlü şarkıcı, 31 Ekim'de Meksika'da izleyici karşısına çıktıktan sonra Güney Amerika turnesine başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Morrissey
        #konser
        #ölüm tehdidi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Trump'tan Afganistan açıklaması
        Trump'tan Afganistan açıklaması
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Habertürk Anasayfa