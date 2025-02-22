Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Morrissey 11 yıl sonra İstanbul’a geliyor

        Morrissey 11 yıl sonra İstanbul’a geliyor

        The Smiths grubunun efsanevi solisti Morrissey, 11 yıl aradan sonra 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Morrissey 11 yıl sonra İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Neslinin en büyük söz yazarlarından biri olarak kabul edilen ve İngiliz müziğine olağanüstü katkılarıyla Ivor Novello Ödülü’ne layık görülen Morrissey, müziği ve sahne performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. The Smiths’in efsanevi solisti Morrissey, 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

        Britanya popunun en etkili isimlerinden biri olmayı sürdüren Morrissey, 13 stüdyo albümü ve listelerde bir numaraya yükselen sayısız şarkısı dışında, çıkardığı 15 albüm İngiltere albüm listelerinde ilk 10’a girdi ve California Son ve Low in High School albümleri ABD albüm listelerinde de ilk 10’a yükseldi.

        The Smiths’in solisti olarak yalnızca dört albümle müzik tarihine damga vurdu ve ardından başladığı solo kariyerinde ise son kırk yılın en saygın isimlerinden biri olmayı başardı. This Charming Man, How Soon Is Now? There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, First of the Gang to Die ve daha birçok efsaneleşmiş şarkı ile müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Morrissey
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa