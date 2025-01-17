SPK, Mopaş Marketçilik'in halka arz olması için onay verdi. Eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot verecek firmanın halka arz açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL olarak açıklandı ve T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı belirtildi. Peki, Mopaş Marketçilik hisse fiyatı ve diğer detayları nedir? İşte, detaylar...