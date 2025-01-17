Mopaş Marketçilik halka arz oluyor! Mopaş Marketçilik kaç lot dağıtacak?
Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak. İşte, Mopaş Marketçilik halka arzı hakkında tüm detaylar...
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SPK, Mopaş Marketçilik'in halka arz olması için onay verdi. Eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot verecek firmanın halka arz açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL olarak açıklandı ve T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı belirtildi. Peki, Mopaş Marketçilik hisse fiyatı ve diğer detayları nedir? İşte, detaylar...
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Mopaş Marketçilik hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.
Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.
Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST işlem tarihi henüz netleşmedi.
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