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        Haberler Bilgi Ekonomi Mopaş Marketçilik halka arz: Mopaş Marketçilik lot miktarı, hisse fiyatı, fon kullanım yeri, detayları

        Mopaş Marketçilik halka arz oluyor! Mopaş Marketçilik kaç lot dağıtacak?

        Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak. İşte, Mopaş Marketçilik halka arzı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:16
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        • 1

          SPK, Mopaş Marketçilik'in halka arz olması için onay verdi. Eşit dağıtım yöntemi ile yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot verecek firmanın halka arz açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL olarak açıklandı ve T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı belirtildi. Peki, Mopaş Marketçilik hisse fiyatı ve diğer detayları nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Mopaş Marketçilik hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 3

          MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        • 4

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.

          Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.

          Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.

          Yüzde 15 İşletme sermayesi.

          Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.

        • 5

          MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firmanın talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        • 6

          MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın BIST işlem tarihi henüz netleşmedi.

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