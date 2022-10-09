Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Montpellier ile Monaco karşı karşıya geldi. Konuk ekip Monaco, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Embolo ile 80. dakikada Myron Boadu kaydetti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Monaco puanını 20'ye çıkarırken, Montpellier ise 12 puanda kaldı.