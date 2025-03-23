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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella: Süper konsantreyiz! - Futbol Haberleri

        Montella: Süper konsantreyiz!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.03.2025 - 19:21
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        Montella: Süper konsantreyiz!
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi konuştu.

        İtalyan teknik adam, "5 kişi eksiğimiz var. 11'de oynayabilecek oyunculardan 5'i eksik. Bu maç bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapıp istediğimiz skoru almaya çalışacağız." dedi.

        Açıklamalarına devam eden Montella, "Ben süper konsantreyim, oyuncularım da süper konsantre. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Biz içimizde coşkuları bastırdık, skor odaklı düşünüyoruz. Maça hızlı başlayacaklardır. Defansif ve ofansif anlamda iyi olmalıyız." diye konuştu.

        Montella, penaltı ihtimalinin sorulması ve penaltı çalışıp çalışmadıkları sorunun ardından, "Penaltılara çalıştık ama duygusallık, penaltılara etki eder." dedi.

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