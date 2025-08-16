Montella'dan Solskjaer'e ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret etti.
Solskjaer ile Montella, Türk futbolundaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.