Monkey B virüsü nedir? Monkey B virüsü nasıl bulaşır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya koronavirüs ve varyatları ile mücadele ederken bu kez yine Çin'de ortaya çıkan Monkey B adında yeni virüs büyük korkuya sebep oldu. Monkey B virüsüne bulaşan 53 yaşındaki bir veteriner hayatını kaybetti.
MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?
B virüsü adıyla en son tanımlanan vaka 2019'da meydana geldi 2020 itibariyle, virüsün 1932'de tanımlanmasından bu yana, 21'i ölümle sonuçlanan 50 belgelenmiş insan B virüsü enfeksiyonu vakası olmuştur. Hastaların en az 20'sinde bir dereceye kadar ensefalit (beyin iltihabı) gelişti. B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür.
Günümüzde ise Pekin'de Monkey B adıyla ortaya çıkan virüs, 53 yaşındaki veterinerin BV test sonucunun pozitif çıkmasıyla kendini gösterdi. Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin’de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı. China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.
MONKEY B VİRÜSÜ (BV) BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüs nedeniyle hayatını kaybeden veterinerde bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar ortaya çıktığı belirtiliyor. Testler sonucunda sadece BV virüsü pozitif çıktı Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı. Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi. Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.
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