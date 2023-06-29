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Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım - Magazin haberleri

Monica Bellucci'den Tim Burton itirafı: Ona aşığım

Monica Bellucci'nin bir süredir yönetmen Tim Burton ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Paris'te geçiren ve el ele görüntülenen Monica Bellucci, birlikteliği hakkında ilk kez konuştu: Ona aşığım

Giriş: 29.06.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunan Monica Bellucci'nin adı bir süredir yönetmen Tim Burton ile anılıyordu. 

  • 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Paris'te geçiren ve ilk kez el ele görüntülenen Monica Bellucci ve Tim Burton, romantik anlar paylaşırken, ikilinin çekilen fotoğrafları ise ünlü Paris Match Dergisi'nin kapağına basılınca da ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

  • Tim Burton şu sıralar en tanınmış filmlerinden olan 'Beetlejuice'un 2'sini çekiyor. Monica Bellucci de filmde başrollerden birini üstleniyor ve çift çekimlerin yapıldığı Londra’da birlikteler.

  • Monica Bellucci Tim Burton'ın birlikteliği, paparazzilerin çektiği fotoğraflarla belgelenmiş olsa da konuyla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Bellucci Elle France’a verdiği röportajda nihayet bu ilişkiyi resmi olarak açıklayıp usta yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti ve "Evet ona aşığım" dedi.

  • "YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR"

    Tim Burton ile sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda filminde de rol alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullandı.

  • 2006'DAN BERİ TANIŞIYORLAR

    Öte yandan Monica Bellucci ile Tim Burton’ın tanışıklığı aslında çok uzun yıllara dayanıyor. Paris Match Dergisi'nin ileri sürdüğüne göre; 2006'da Cannes Film Festivali sırasında tanışan Bellucci ve Burton arkadaş oldular. Ancak o yıllarda Tim Burton oyuncu Helena Bonham Carter ile birlikteydi. 

  • Monica Bellucci de Fransız oyuncu Vincet Cassel ile evliydi.

  • Aslında 16 yıldır tanışan Monica Bellucci ve Tim Burton, geçen ekim ayında Lumiere Film Festivali'nde yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin yolları 16 yıl sonra, 2020’nin ekim ayında yeniden kesişti. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülü verildi. Ödülü usta yönetmene takdim edense Monica Bellucci oldu. Magazin basınına göre aylardır saklı gizli devam eden aşk da işte bu tören sırasındaki yakınlaşma sırasında başladı.

    Fotoğraflar: Mega, AA, AP, Avalon, Shutterstock

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