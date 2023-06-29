"YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR"

Tim Burton ile sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda filminde de rol alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullandı.