Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Almanya'da maçların seyircisiz olarak oynanması gündeme gelirken Borussia Mönchengladbach ilginç bir çözüm bulmuştu. Borussia Park tribünlerini ‘karton taraftarlar’ ile doldurmak için başvuruları toplayan kulübün kampanyasına 8 bini aşkın taraftar katıldı.

Taraftarlar 5 Euro ödeyerek ve bir fotoğraflarını kulübe ileterek tribündeki yerini aldı. Elde edilen gelir kulübün sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.