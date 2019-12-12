Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) de lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.

Medipol Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

M'GLADBACH - BAŞAKŞEHİR

STAT: Borussia Park

HAKEM: Jose Maria Sanchez

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 2

MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART!

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, mücadelede forma giyemeyecek.

26. RANDEVU

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 24 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 37 gole engel olamadı.

OKAN BURUK İLE 8. SINAV

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi. Medipol Başakşehir, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDA 13. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 12 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçta 14 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, ikinci galibiyetini ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Avusturya'da Wolfsberger'i 3-0 yenerek aldı.