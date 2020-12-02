Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter, Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

İtalyan ekibi, rakibini 17'de Darmian, 64 ve 73'te Lukaku'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Alman temsilcisinin gollerini 45 ve 75'te Plea kaydetti. Inter bu galibiyetle puanını 5 yapıp son sırada olmasına rağmen tur umutlarını son haftaya taşıdı. Gladbch ise 8 puanla liderliğini sürdürdü. Grupta Shaktar ve Real Madrid'in ise 7'şer puanı bulunuyor.

C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3

- B Grubu

Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3

- C Grubu

Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0

- D Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0

Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1