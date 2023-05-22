Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Moldovalı kadının katili eski erkek arkadaşı çıktı

Başından vurulan Moldovalı kadının katili eski erkek arkadaşı çıktı

Antalya'da, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan Moldova uyruklu Tatiana Aksu'nun cinayet zanlısı Mustafa E. tutuklandı

Giriş: 22.05.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Moldovalı kadının katili eski erkek arkadaşı çıktı
AA

Antalya'da, başından vurulmuş halde bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı.

Duacı köyündeki ormanlık alanda 13 Mayıs'ta yol kenarında hareketsiz yatan kadın ve başında bekleyen köpeğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının Moldova uyruklu Tatiana Aksu (35) olduğu tespit edildi. Aksu'nun cenazesi, Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.

TABANCA İLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İlçe Jandarma ekipleri, Tatiana Aksu'nun öldürülmesi olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Aksu'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı olan Aksu'yu otomobilde aralarında tartışma çıkınca tabanca ile vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'ikinci oylama' mesajı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.