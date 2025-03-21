Moldova Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Moldova Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Moldova Hangi Kıtada Yer Alır?

Moldova, sıklıkla Romanya ile karıştırılan bir ülkedir. Öyle ki bayrakları bile neredeyse birbirinin aynısı denecek kadar benzerlik gösterir. Denize kıyısı olmayan Moldova, aslında ufak bir limana sahip olacakken ülkenin denize en yakın olduğu bölge, Ukrayna tarafından alınmıştır. Bu şekilde Moldova’nın Karadeniz’e erişimi olabilecek tek nokta elden gidince ülkenin deniz ile bağlantısı kesilmiştir. Peki Moldova hangi kıtada yer alır? Avrupa’nın Doğusunda konumlanmış olan Moldova’nın iki komşusu vardır. Daha detaylı şekilde Moldova nerede diye soranlar için komşuları ile birlikte nasıl konumlandığına bakalım. Doğu Avrupa’da yer alan Moldova’nın doğusunda Romanya, Kuzeybatısında ive güneyinde ise Ukrayna ile çevrilidir. SSCB’den ayrılan pek çok Sovyet Cumhuriyeti’nde bağımsızlıklarını kazanmanın ardından özerkliklerini talep eden bölgeler ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerden biri de Moldova’dır. Transdinyester bölgesi, 1992 senesinde özerkliklerini ilan ederek, sosyalist bir yönetim anlayışını benimsemişlerdir.

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Moldova Başkenti ve Moldova Şehirleri

İki komşu ülkesi olan ve denize kıyısı bulunmayan Doğu Avrupa ülkesi Moldova başkenti, Kişinev’dir. Kişinev, seyahat etmek için Moldova’ya gelenlerin ilk tercihlerinden biridir. Şehir küçük bir alana sahip olsa da ulaşım açısından en gelişmiş turistik bölge olarak bilinir. Moldova başkenti Kişinev için parklar ve göller diyarı şeklinde söz edilir. Çok sayıda şarap mahzeni bulunan şehir, nehir kıyıları, yeşillikleri ve kültürel mirası ile beğeni toplar. Diğer Moldova şehirleri de oldukça merak edilir. Doğu Avrupa ülkesi olan Moldova’da otuz iki bölge, üç belediye ve iki özerk cumhuriyet yer alır. Moldova şehirleri içinde turistik anlamda en çok tercih edilen üç isim vardır. Bu şehirlerden ilki Moldova başkenti Kişinev olup diğerleri ise; Balti ve Tiraspol şehirleridir. Bu ülke ile sıklıkla karıştırılan bir nokta daha vardır. Moldova hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin bu detaya dikkat etmesi gerekir. Günümüzde Moldova isminde iki bölge bulunur ve bunlar sıklıkla karıştırılır. Birisi ülke olan Moldova Cumhuriyeti iken diğeri ise Romanya’nın içindeki bir bölgenin adıdır. Ülke olan Moldova’nın yüz ölçümü, 33.846 kilometre kare olup, Moldova nüfusu 2023 yılında 2,458 milyon olarak kaydedilmiştir. 2025’in sonunda ülke nüfusunun 2.46 milyona ulaşması beklenmektedir.

Moldova Bayrağının Anlamı Moldova ve Romanya tarihi resmen iç içe geçmiş durumdadır. Ülke olan Moldova ve Romanya’da bir bölgenin ismi olan Moldova sık sık karışmaktadır. Öyle ki iki ülke ve bu ülkelerin birbirine benzeyen bayrakları da pek çok kişi tarafından karıştırılır. Moldova bayrağının anlamını iyi bilmek bu bilgi kargaşasını gidermeye yarayacaktır. Moldova bayrağı ve Romanya bayrağı, aynı renklere sahiptirler. İkisi de dikine çizgilerle mavi, sarı ve kırmızı renklerinden oluşurlar. İki bayrak arasındaki tek fark ise Moldova bayrağının üzerinde bulunan armadır. Moldova bayrağının ortasında yer alan sarı rengin üzerindeki armada; soyu tükenen yabani bizon, kartal, haç ve zeytin dalı bulunur. Bu figürlerin bir araya gelerek oluşturduğu arma, ülkenin sembolü kabul edilir. Romanya bayrağından bu arma sayesinde ayrılan Moldova bayrağının anlamına bakacak olursak; bayrağın sonunda bulunan kırmızı renk, pek çok bayrakta olduğu gibi ülke için dökülen kanları temsil eder. Ortadaki sarı renk zenginliği simgelerken, sarı rengin üzerinde yer alan arma, Moldova bayrağının anlamı açısından önem taşır. Armadaki kartal Moldovalıların Latin kökenini temsil ederken, kartalın ağzına haç, sol elinde zeytin dalı ve sağ elinde ise asa görürüz. Moldova Para Birimi Moldova, SSCB’nin dağılmasının ardından 27 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek, Moldova Cumhuriyeti ismini almıştır. Adından da anlaşılacağı üzere yönetim biçimi, Cumhuriyet olan ülkenin resmi dili ise Rumence’dir. Bu durum Transdinyester bölgesinin özerkliğini istemesine neden olmuştur. Ülkenin resmi dilinin Rusya yerine Romanca olarak kabul edilmesinden rahatsız olan topluluk, bağımsızlığını ilan etmiştir. Ayrışan bu topluluklar, ülkenin denizi kıyısı olmaması gibi nedenlerle ülke ekonomisi pek parlak duruma sahip değildir. Avrupa ülkeleri, genelde gelişmiş ekonomileri ve sunduğu iyi imkanlar ile anılırlar. Ancak Moldova için durum pek de böyle değil... Ekonomik olarak sıkıntı çeken Moldova para birimi, Moldova Leyi’dir. Moldova’dan pek çok kişinin Türkiye’ye çalışmak için geldiği biliniyor. Merak edenler için Moldova Türkiye saat farkı; bir saat kadardır. Türkiye, Moldova’dan bir saat ileride konumlanmıştır.

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