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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Molde Galatasaray play-off maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Molde GS maçı yayıncı kanalı... - Galatasaray Haberleri

        Molde Galatasaray play-off maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Molde GS maçı yayıncı kanalı...

        Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda köklü Norveç ekibi Molde'ye konuk oluyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmada sarı kırmızılılar, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş mücadelesi için avantajlı bir skor arayacak. İşte, Molde Galatasaray play-off maçının yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel ilk 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:34
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        • 1

          Molde Galatasaray play-off ilk maçı için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl ülkemizi devler liginde tesmil etmek isteyen Cimbom, ilk iki ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına etti ve adını play-offlara yazdırmayı başarmıştı. İşte, zorlu turun bu akşam oynanacak ilk maçı hakkında detaylar...

        • 2

          MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk mücadelesine sahne olacak Molde Galatasaray maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

          Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Barış Alper, Olivieira, Berkan Kutlu, Mertens, Icardi.

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray ile Molde arasındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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