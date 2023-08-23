Molde Galatasaray play-off maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Molde GS maçı yayıncı kanalı...

Molde Galatasaray play-off ilk maçı için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl ülkemizi devler liginde tesmil etmek isteyen Cimbom, ilk iki ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına etti ve adını play-offlara yazdırmayı başarmıştı. İşte, zorlu turun bu akşam oynanacak ilk maçı hakkında detaylar...