Mohamed'in 'opsiyon' aşkı!

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında Mısır’ın Zamalek takımından kiraladığı Mostafa Mohamed’in son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. Ç.Rize deplasmanında 2, Konya önünde ise galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mısırlı forvetin 4 milyon Dolar değerinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon başında Marsilya’ya gitmesi an meselesiyken Sarı-Kırmızılılar’ın Mohamed’i takımda tutmak istemesiyle İstanbul’da kalan golcü oyuncu, Avrupa’da kalmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında, “Mohamed opsiyonunu kendi belirleyecek” dediği Mısırlı santrafor, opsiyon süresinin dolmasına 3 ay kala gaza bastı.

SON GÜN 31 ARALIK

Sezon başında Marsilya’ya transferi gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaşayan Mohamed, sezona da iyi başlayamamıştı. Geçen sezon fırtına gibi girdiği ligde uzun süredir sessiz kalan Mısırlı son 2 maçta eleştirileri boşa çıkardı. Zamalek'e dönmeden Galatasaray’da başarılar kazanarak Avrupa’ya gitmenin hesaplarını yapan 24 yaşındaki oyuncu, antrenmanlarda da hocasının gözüne girdi. Formayı kapan golcü futbolcu için son gün olan 31 Aralık 2021 tarihine kadar bekleyecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim, 4 milyon Dolar’ı yatırıp Mohamed’in bonservisini almak istiyor.