MOGAN ENERJİ HAKKINDA

Yatırım yaptığı her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş., 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olup, dinamik ve deneyimli kadrosu, sağlam finansman kaynakları, 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile enerji sektörünü uluslararası standartlarda temsil ederek, Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından birisi olmayı hedeflemiştir.

Yatırımlarını yenilenir enerji santrallerine yönlendirmiş olan şirketimiz bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. bünyesindeki yenilenebilir enerji santrallerimiz ile karbon emisyonu ticaretinde de önemli bir rol oynamaktadır. Gold Standart, VSC(Verra), GCC gibi karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde; yenilenebilir enerji santrallerimiz ile birlikte yaklaşık yıllık 1,3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyoruz.

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş., BİR GÜRİŞ GRUP ŞİRKETİDİR.

Türkiye’nin en büyük Jeotermal ve Rüzgar Enerji Santrali yatırımcıları arasında olmanın gururunu yaşıyoruz.