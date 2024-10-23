Modern fantastik edebiyatı şekillendirdiler: Son 10 yılda yayınlanmış en iyi 10 fantastik kitap!

5. PARLAYAN SÖZCÜKLER (2014) - BRANDON SANDERSON

Brandon Sanderson’ın The Stormlight Archive serisinin ikinci kitabı olan Parlayan Sözcükler, epik fantezinin zirve noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Hikaye, farklı bakış açılarından birçok karakterin öyküsünü işliyor ve seriyi orijinalinden daha iyi bir noktaya taşıyor. Sanderson, dünya inşası ve karakter gelişimi açısından ustalığını bir kez daha sergiliyor.