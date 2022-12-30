HABERTURK.COM

İngilz moda tasarımcısı Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra'da yaşamını yitirdi.

Sahip olduğu moda evi tarafından yapılan açıklamada Westwood'un evinde huzur içerisinde öldüğü ifade edildi.

1970'li yıllarda punk ve yeni dalga stili ile adını duyuran Westwood, 8 Nisan 1941'de İngiltere'de doğdu.

30 yıl kadar güney Londra'da küçük bir dairede yaşadı, işe bisikletle gitti.

İngiliz punk grubu Sex Pistols'ın menajeri Malcolm McLaren ile birlikte rock'n'roll esintili kıyafetler tasarladı.

1980'lerin başında McLaren'dan ayrılarak modada kendi yolunu çizdi.

Aktivist yönüyle de tanınan Westwood, iklim değişikliği ve daha pek çok konuyu podyuma taşıdı.

Çalışmalarında geri dönüşüm konusuna önem veren Westwood, defalarca 'daha az satın alın' mesajı verdi.

Modaya katkılarından dolayı Westwood'a 2006 yılında İngiltere'de 'Dame' unvanı verildi.