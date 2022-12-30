Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Moda

Moda tasarımcısı Vivienne Westwood hayatını kaybetti

Punk’ın 'mimarlarından', İngiliz moda tasarımcısı Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra’da hayatını kaybetti

Giriş: 30.12.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Moda tasarımcısı Vivienne Westwood hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

İngilz moda tasarımcısı Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra'da yaşamını yitirdi.

Sahip olduğu moda evi tarafından yapılan açıklamada Westwood'un evinde huzur içerisinde öldüğü ifade edildi.

1970'li yıllarda punk ve yeni dalga stili ile adını duyuran Westwood, 8 Nisan 1941'de İngiltere'de doğdu.

30 yıl kadar güney Londra'da küçük bir dairede yaşadı, işe bisikletle gitti.

İngiliz punk grubu Sex Pistols'ın menajeri Malcolm McLaren ile birlikte rock'n'roll esintili kıyafetler tasarladı.

1980'lerin başında McLaren'dan ayrılarak modada kendi yolunu çizdi.

Aktivist yönüyle de tanınan Westwood, iklim değişikliği ve daha pek çok konuyu podyuma taşıdı.

Çalışmalarında geri dönüşüm konusuna önem veren Westwood, defalarca 'daha az satın alın' mesajı verdi.

Modaya katkılarından dolayı Westwood'a 2006 yılında İngiltere'de 'Dame' unvanı verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
4 yaşındaki çocuk, feci kazada hayatını kaybetti
4 yaşındaki çocuk, feci kazada hayatını kaybetti
Adana'da silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de ormanlık alanda yangın: 4 baraka küle döndü
İzmir'de ormanlık alanda yangın: 4 baraka küle döndü
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye'ye gelecek
Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye'ye gelecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.