Moda Sahnesi’nden yeni 'Macbeth' yorumu

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Moda Sahnesi’nin Kemal Aydoğan yönetimindeki en son Shakespeare yorumu “Macbeth”, İstanbul Moda Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. Barış Atay’ı Macbeth rolünde sahneye çıkacağı oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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Kemal Aydoğan’ın yönettiği “Macbeth”in sahne tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, müzik ve ses tasarımını Mustafa Avcı üstlenirken, Leydi Macbeth rolündeki Ezgi Çelik’e Aybanu Aykut, Deniz Elmas, Melek Ceylan, Gözde Kısa ve Özge Öztürk eşlik ediyor. “Macbeth”, ekim ayında 5 ve 6 Ekim’de, kasım ayında ise 9, 10, 11 ve 12 Kasım’da sahne alacak.