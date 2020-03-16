Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından, "Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.