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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:13
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        Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi!
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        Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

        Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.

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