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        Haberler Spor Basketbol MKE Ankaragücü İKON Menkul-Çağdaş Bodrumspor basketbol maçının ardından gerginlik yaşandı - Basketbol Haberleri

        MKE Ankaragücü İKON Menkul-Çağdaş Bodrumspor basketbol maçının ardından gerginlik yaşandı

        MKE Ankaragücü Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada, Çağdaş Bodrumspor Başkanı'nın deplasmanda oynanan maçta tehditler savurduğuna vurgu yapılarak, "Ankaragücü büyük bir camiadır. Kimse bu camianın oyuncusuna ve antrenörüne hakaret edemez" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 00:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:26
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        MKE Ankaragücü-Çağdaş Bodrumspor maçında gerginlik
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 18. haftasında bu akşam oynanan MKE Ankaragücü İKON Menkul-Çağdaş Bodrumspor maçının sonunda yaşanan gerginliğe ilişkin kulüpler açıklama yaptı.

        Çağdaş Bodrumspor'un deplasmanda MKE Ankaragücü İKON Menkul'u 81-73 mağlup ettiği karşılaşma sonrası MKE Ankaragücü Başantrenörü Halil Üner ile konuk takım oyuncusu Burak Erol arasında gerginlik yaşandı.

        Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın büyümesine izin vermeyen tüm sporcuların gösterdikleri sağduyulu yaklaşımın takdire şayan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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        "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çağdaş Bodrumspor maçında, fair play ruhuna yakışmayan üzücü bir olay yaşanmıştır. Karşı takımın koçu Halil Üner, maç bitiminde oyuncumuza yönelik kabul edilemez bir davranış sergilemiş, yumruk atmaya teşebbüs etmiştir. Kulüp olarak, sporda şiddetin hiçbir şekilde yeri olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Sporun kardeşlik, centilmenlik ve dostluk değerlerine dayalı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyor, bu tür davranışların sporun ruhuna zarar verdiğini düşünüyoruz. Bu üzücü olayı kınıyoruz, sürecin takipçisi olacağız."

        MKE Ankaragücü Basketbol Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

        "Bodrumspor oyuncusu Burak Erol, 3 sayılık atış sonrasında Ankaragücü benchine dönüp küfür etmiştir. Aynı oyuncu maç sonrasında da başantrenörümüz Halil Üner'e karşı küfürlü sözler sarfetmiştir. Bunun üzerine Türk basketboluna damga vuran isimlerden biri olan Halil Üner, maçın da verdiği gerginlikle rakip oyuncuya tepkisini sert şekilde göstermiştir. Ankara ve Türk basketboluna katkı verebilmek adına maddi ve manevi birçok fedakarlıkta bulunan başantrenörümüz Halil Üner'in, maç sonrası rakip koç ve idarecilerin elini sıktığı, sıra bu oyuncuya gelince normal konuşurken oyuncunun söylediği bir şeyden sonra sinirlendiği ve tepki gösterdiği yayın sırasında da görülmüştür. Ankaragücü büyük bir camiadır, kimse bu camianın oyuncusuna ve antrenörüne hakaret edemez.

        Ayrıca fair play'den bahseden Bodrumspor Başkanının deplasmanda oynadığımız maç sırasında ve sonrasında korumalarının Ankaragücü benhcine saldırdığını ve tehditler savurduğunu kendisine bir kez daha hatırlatırız."

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