MKE Ankaragücü: 0 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Bede Osuji'nin golüyle kazanan Manisa FK, puanını 20'ye yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Manisa FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 75. dakikada Bede Osuji attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 20'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 23 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.