Mizalle, Amsterdam’da defile gerçekleştirdi

Tasarımlarını "Daha Fazla Sen" mottosuyla kadınların beğenisine sunan Mizalle; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını bu kez Amsterdam’da gerçekleştirdiği bir defileyle moda severlerin beğenisine sundu. Mizalle’in “Pause/Break/Modern Touch” olarak üç farklı alt koleksiyondan oluşan, "Kaşif" isimli 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu 15 Aralık 2019 tarihinde Amsterdam’da düzenlenen “Modest Fashion Week” kapsamında bir defileyle tanıtıldı.

Medya tarafından 'mütevazı moda için küresel bir platform' olarak kabul edilen Modest Fashion Week, dünyanın her yerindeki mütevazı moda endüstrisine ulaşmak ve onu desteklemek için bir şehirden diğerine seyahat ediyor. 2000’lerin başında başlayan ve giderek yaygınlaşan ve ana akım modanın bir parçası haline gelen Modest Fashion; ölçülü, muhafazakar giyim tarzını yansıtıyor ve mütevazi moda sektörüne ulaşmak için yapılan Amsterdam Modest Fashion Week'te yaklaşık 30 tasarımcıyla yedi farklı defile düzenleniyor.

Amsterdam’da sunulan 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda kendine doğru yelken açan Mizalle kadını bu sefer hayattaki her şeyi pause tuşuyla dondurup kendi iç keşfine çıkıyor. Hayatı durdurmak, sessize almak temasıyla “Pause” temasındaki parçalarla sessiz bir süreçte kendi iç sesini dinlemeye başlayan Mizalle kadınını, koleksiyonda sakin bir renk paleti temsil ediyor.

Mola vermeyi sembolize eden “Break” temasında pastel tonlar ve rahatlığın ön planda olduğu dökümlü siluetler öne çıkan ana öğelerden olurken “Modern Touch” temasında koleksiyon, geleneksel doku ve desenleri modern bir dokunuşla yeniden yorumluyor.

2020 İlkbahar-Yaz Mizalle koleksiyonu; hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı güçlü kadının dinginliğe ve kendini dinlemeye doğru çıktığı yolculuğu temsil ediyor.

Mizalle ile yeni sezonda her kadın bir kaşif...

Mizalle 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna mizalle.com sitesinden ve Boyner mağazalarından ulaşılabilecek.