MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni dün akşam Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yaratıcılık, inovasyon ve performans ekseninde değerlendirildiği ve ödüllendirildiği ödül töreninin sunuculuğunu Asuman Krause üstlendi.

Jüri başkanlığını IAB Yönetim Kurulu Üyesi, L’Oréal Ülke Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi 21 kategoride yapılan 619 başvuru arasından 68 başvuruyu ödüllendirdi.

12. MIXX Awards Türkiye Yılın En İyisi Ödülü kazananı “Dedim Olabilir” kampanyası ile Unilever ve Medina Turgul DDB oldu. Kampanya ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “Enkanto Sihirli Dünya” kampanyası ile Disney, Über Dijital ve Publicis Groupe Turkey oldu.

KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Marka Reklamları

Altın MIXX İmkansızı İste! / sahibinden.com / Rafineri

Gümüş MIXX LC Waikiki - 2021 Kalite İletişimi / LC Waikiki / SEM

Bronz MIXX Bu işte birlikteyiz / Vodafone / VMLY&R / Carat

Harekete Geçirme Kampanyaları

Altın MIXX A101-Stalklarla Sınırlı Kampanya / A101 / Concept

Gümüş MIXX DİMES Kapışması | Smoothie x Milkshake / DİMES / Reklamania / Cats & Dogs

Bronz MIXX Beşiktaş Fantography /Adidas / Wunderman Thompson

Video Reklamlar

ALTIN MIXX Neler Çektiğimi Bir De Bana Sor / Tefal / Format C

GÜMÜŞ MIXX Yeminli Lezzet Tercümanı / KFC Türkiye / Blab

BRONZ MIXX Big Solutions 4 Small Injuries / Bayer / MediaCom / Wunderman Thompson / Hogarth Worldwide

Sosyal Medya

ALTIN MIXX İlk Seks Öğretmenim / Reckitt Durex / Havas Turkey

GÜMÜŞ MIXX A101-Stalklarla Sınırlı Kampanya / A101 / Concept

GÜMÜŞ MIXX Yumoş Bina / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson

BRONZ MIXX Dedim Olabilir / Unilever / Medina Turgul DDB

BRONZ MIXX Neler Çektiğimi Bir De Bana Sor / Tefal / Format C

Arama Motoru Reklamları

ALTIN MIXX Hatalı Aramalar / OPPO Türkiye / Karbonat / Carat

GÜMÜŞ MIXX Fast and Delicious / Little Caesars / Hype

Markalı İçerik

GÜMÜŞ MIXX İlk Seks Öğretmenim / Reckitt Durex / Havas Turkey

BRONZ MIXX Bir Su Hikayesi / Reckitt Finish / Havas Turkey / Circus

BRONZ MIXX DİMES Kapışması | Smoothie x Milkshake / DİMES /Reklamania / Cats & Dogs

Doğal Reklamlar

GÜMÜŞ MIXX Çıkar Telefonunu / OPPO Türkiye / Karbonat

BRONZ MIXX YouTube Perisi / Vodafone / VMLY&R

Deneysel ve Yenilikçi

ALTIN MIXX Yer Gök 23 Nisan / Turkish Airlines / Happy People Project

GÜMÜŞ MIXX Batmayan Güneş Yeniden Sahnede! / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project

BRONZ MIXX Beşiktaş Fantography / Adidas / Wunderman Thompson

Kampanya Etkililiği

ALTIN MIXX Yumoş Entegre / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson

GÜMÜŞ MIXX Magnum x La Casa de Papel / Unilever Algida / MullenLowe Istanbul / Golin Istanbul / Depo Film

GÜMÜŞ MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio Istanbul powered by OLIVER / Sobraz İletişim / Zon Project Management

BRONZ MIXX Algida'yla Tatlıya Bağla / Unilever Algida / Standby Creative Group / Mindshare

BRONZ MIXX Kendi Yolumuzda / Unilever / Medina Turgul DDB

Entegre Reklamlar

ALTIN MIXX Yumoş Entegre / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson

GÜMÜŞ MIXX Magnum x La Casa de Papel / Unilever Algida / MullenLowe Istanbul / Golin Istanbul / Depo Film

BRONZ MIXX Pizza Tost / Yıldız Holding / Senfonico / Unite.Ad

Veri Kullanımı

ALTIN MIXX Fast and Delicious / Little Caesars / Hype

GÜMÜŞ MIXX Yeni Evin İlk Pizzası / Little Caesars / Karbonat / Digital House

BRONZ MIXX Akbank DOB – Offline Açıkhava Ölçümü & Optimizasyonu / Akbank / MediaCom

Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar

GÜMÜŞ MIXX Olips Gaming Arena Kampanyası / Mondelez / Wavemaker Turkey / Alaaddin / Teori Medya

GÜMÜŞ MIXX Supradyn Energy Academy / Bayer / MediaCom / Teori Medya

BRONZ MIXX Yumoş Survivor / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson

Influencer Pazarlaması

ALTIN MIXX Doğadan Yeşil Çay ile 21 Gün Challenge / Doğadan / Stay Influence

GÜMÜŞ MIXX DİMES Kapışması | Smoothie x Milkshake / DİMES / Reklamania / Cats & Dogs

BRONZ MIXX Doritos Bi Cesaret / PepsiCo / OMD

Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri

ALTIN MIXX Bu Hikayeye Artık Ulaşılamıyor / Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu / Karbonat

GÜMÜŞ MIXX Temizken Güzel / Unilever Cif / Zon Project Management / U-Studio Istanbul powered by OLIVER / Sobraz İletişim

BRONZ MIXX L'Oréal Paris Stand Up ile Sokak Tacizine Karşı Dur! / L'Oréal / Wavemaker Turkey

BRONZ MIXX Mars Can Wait / Just Diggit / Havas Istanbul

Dijital Ses Reklamcılığı

ALTIN MIXX Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler / Bayer / MullenLowe Istanbul / Sobraz İletişim / MediaCom

GÜMÜŞ MIXX Bridgestone Studio / Bridgestone / Tick Tock Boom / MediaCom

BRONZ MIXX Her Halin Bi’ Başka LCW Dream / LC Waikiki / Isobar Türkiye / SEM / AdColony

B2B

BRONZ MIXX İşin Özü Dijitalleşme (Podcast) / Vodafone / Carat / VMLY&R

BRONZ MIXX Vodafone Business Dijitalleşme Testi / Vodafone / VMLY&R / Carat

Özel Gün İletişimi

ALTIN MIXX 25 Kasım - Kararan Hikayeler / Vodafone / VMLY&R

GÜMÜŞ MIXX Kendi Yolumuzda / Unilever / Medina Turgul DDB

GÜMÜŞ MIXX Sevgimiz Her Şeyin Üzerinde / Vodafone / VMLY&R

BRONZ MIXX Heimlich Sandalyesi / Hamm Design / Publicis Groupe Turkey

BRONZ MIXX Yer Gök 23 Nisan / Turkish Airlines / Happy People Project

Display (Görüntülü) Reklamlar

ALTIN MIXX Kaçan Gözler / Turkcell / Mindshare

GÜMÜŞ MIXX Connect'li Banner / FIAT / Concept

BRONZ MIXX Egea Cross'a Geri Sayım / FIAT / Concept

BRONZ MIXX Yeni Evin İlk Pizzası / Little Caesars / Karbonat / Digital House

Çoklu Kanal (Omni-channel) Deneyimi

GÜMÜŞ MIXX Beymen Omnibidding Stratejisi / Beymen / SEM

Küçük Devler (KOBİ’ Özel Kategorisi)

ALTIN MIXX Yüksek Kafein, Rahat İçim / Taft Coffee / Sempeak

GÜMÜŞ MIXX Sisters - SS21 Lansman / Sisters / 28014 Agency

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

ALTIN MIXX Dedim Olabilir / Unilever / Medina Turgul DDB

GÜMÜŞ MIXX Ben Varım Çatı İletişim / Vodafone / VMLY&R / Carat

GÜMÜŞ MIXX Supradyn Hafıza Testi / Bayer / MediaCom / Sobraz İletişim

BRONZ MIXX Bu Hikayeye Artık Ulaşılamıyor / Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu / Karbonat

BRONZ MIXX Oyunu Değiştiren Kadınlar / Little Caesars / Karbonat