MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni dün akşam Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yaratıcılık, inovasyon ve performans ekseninde değerlendirildiği ve ödüllendirildiği ödül töreninin sunuculuğunu Asuman Krause üstlendi.
Jüri başkanlığını IAB Yönetim Kurulu Üyesi, L’Oréal Ülke Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı’nın yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi 21 kategoride yapılan 619 başvuru arasından 68 başvuruyu ödüllendirdi.
12. MIXX Awards Türkiye Yılın En İyisi Ödülü kazananı “Dedim Olabilir” kampanyası ile Unilever ve Medina Turgul DDB oldu. Kampanya ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya kategorilerinde de ödüle layık görüldü.
Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “Enkanto Sihirli Dünya” kampanyası ile Disney, Über Dijital ve Publicis Groupe Turkey oldu.
KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
Marka Reklamları
Altın MIXX İmkansızı İste! / sahibinden.com / Rafineri
Gümüş MIXX LC Waikiki - 2021 Kalite İletişimi / LC Waikiki / SEM
Bronz MIXX Bu işte birlikteyiz / Vodafone / VMLY&R / Carat
Harekete Geçirme Kampanyaları
Altın MIXX A101-Stalklarla Sınırlı Kampanya / A101 / Concept
Gümüş MIXX DİMES Kapışması | Smoothie x Milkshake / DİMES / Reklamania / Cats & Dogs
Bronz MIXX Beşiktaş Fantography /Adidas / Wunderman Thompson
Video Reklamlar
ALTIN MIXX Neler Çektiğimi Bir De Bana Sor / Tefal / Format C
GÜMÜŞ MIXX Yeminli Lezzet Tercümanı / KFC Türkiye / Blab
BRONZ MIXX Big Solutions 4 Small Injuries / Bayer / MediaCom / Wunderman Thompson / Hogarth Worldwide
Sosyal Medya
ALTIN MIXX İlk Seks Öğretmenim / Reckitt Durex / Havas Turkey
GÜMÜŞ MIXX A101-Stalklarla Sınırlı Kampanya / A101 / Concept
GÜMÜŞ MIXX Yumoş Bina / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson
BRONZ MIXX Dedim Olabilir / Unilever / Medina Turgul DDB
BRONZ MIXX Neler Çektiğimi Bir De Bana Sor / Tefal / Format C
Arama Motoru Reklamları
ALTIN MIXX Hatalı Aramalar / OPPO Türkiye / Karbonat / Carat
GÜMÜŞ MIXX Fast and Delicious / Little Caesars / Hype
Markalı İçerik
GÜMÜŞ MIXX İlk Seks Öğretmenim / Reckitt Durex / Havas Turkey
BRONZ MIXX Bir Su Hikayesi / Reckitt Finish / Havas Turkey / Circus
BRONZ MIXX DİMES Kapışması | Smoothie x Milkshake / DİMES /Reklamania / Cats & Dogs
Doğal Reklamlar
GÜMÜŞ MIXX Çıkar Telefonunu / OPPO Türkiye / Karbonat
BRONZ MIXX YouTube Perisi / Vodafone / VMLY&R
Deneysel ve Yenilikçi
ALTIN MIXX Yer Gök 23 Nisan / Turkish Airlines / Happy People Project
GÜMÜŞ MIXX Batmayan Güneş Yeniden Sahnede! / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
BRONZ MIXX Beşiktaş Fantography / Adidas / Wunderman Thompson
Kampanya Etkililiği
ALTIN MIXX Yumoş Entegre / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson
GÜMÜŞ MIXX Magnum x La Casa de Papel / Unilever Algida / MullenLowe Istanbul / Golin Istanbul / Depo Film
GÜMÜŞ MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio Istanbul powered by OLIVER / Sobraz İletişim / Zon Project Management
BRONZ MIXX Algida'yla Tatlıya Bağla / Unilever Algida / Standby Creative Group / Mindshare
BRONZ MIXX Kendi Yolumuzda / Unilever / Medina Turgul DDB
Entegre Reklamlar
ALTIN MIXX Yumoş Entegre / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson
GÜMÜŞ MIXX Magnum x La Casa de Papel / Unilever Algida / MullenLowe Istanbul / Golin Istanbul / Depo Film
BRONZ MIXX Pizza Tost / Yıldız Holding / Senfonico / Unite.Ad
Veri Kullanımı
ALTIN MIXX Fast and Delicious / Little Caesars / Hype
GÜMÜŞ MIXX Yeni Evin İlk Pizzası / Little Caesars / Karbonat / Digital House
BRONZ MIXX Akbank DOB – Offline Açıkhava Ölçümü & Optimizasyonu / Akbank / MediaCom
Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar
GÜMÜŞ MIXX Olips Gaming Arena Kampanyası / Mondelez / Wavemaker Turkey / Alaaddin / Teori Medya
GÜMÜŞ MIXX Supradyn Energy Academy / Bayer / MediaCom / Teori Medya
BRONZ MIXX Yumoş Survivor / Unilever Yumoş / Wunderman Thompson
Influencer Pazarlaması
ALTIN MIXX Doğadan Yeşil Çay ile 21 Gün Challenge / Doğadan / Stay Influence
GÜMÜŞ MIXX DİMES Kapışması | Smoothie x Milkshake / DİMES / Reklamania / Cats & Dogs
BRONZ MIXX Doritos Bi Cesaret / PepsiCo / OMD
Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri
ALTIN MIXX Bu Hikayeye Artık Ulaşılamıyor / Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu / Karbonat
GÜMÜŞ MIXX Temizken Güzel / Unilever Cif / Zon Project Management / U-Studio Istanbul powered by OLIVER / Sobraz İletişim
BRONZ MIXX L'Oréal Paris Stand Up ile Sokak Tacizine Karşı Dur! / L'Oréal / Wavemaker Turkey
BRONZ MIXX Mars Can Wait / Just Diggit / Havas Istanbul
Dijital Ses Reklamcılığı
ALTIN MIXX Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler / Bayer / MullenLowe Istanbul / Sobraz İletişim / MediaCom
GÜMÜŞ MIXX Bridgestone Studio / Bridgestone / Tick Tock Boom / MediaCom
BRONZ MIXX Her Halin Bi’ Başka LCW Dream / LC Waikiki / Isobar Türkiye / SEM / AdColony
B2B
BRONZ MIXX İşin Özü Dijitalleşme (Podcast) / Vodafone / Carat / VMLY&R
BRONZ MIXX Vodafone Business Dijitalleşme Testi / Vodafone / VMLY&R / Carat
Özel Gün İletişimi
ALTIN MIXX 25 Kasım - Kararan Hikayeler / Vodafone / VMLY&R
GÜMÜŞ MIXX Kendi Yolumuzda / Unilever / Medina Turgul DDB
GÜMÜŞ MIXX Sevgimiz Her Şeyin Üzerinde / Vodafone / VMLY&R
BRONZ MIXX Heimlich Sandalyesi / Hamm Design / Publicis Groupe Turkey
BRONZ MIXX Yer Gök 23 Nisan / Turkish Airlines / Happy People Project
Display (Görüntülü) Reklamlar
ALTIN MIXX Kaçan Gözler / Turkcell / Mindshare
GÜMÜŞ MIXX Connect'li Banner / FIAT / Concept
BRONZ MIXX Egea Cross'a Geri Sayım / FIAT / Concept
BRONZ MIXX Yeni Evin İlk Pizzası / Little Caesars / Karbonat / Digital House
Çoklu Kanal (Omni-channel) Deneyimi
GÜMÜŞ MIXX Beymen Omnibidding Stratejisi / Beymen / SEM
Küçük Devler (KOBİ’ Özel Kategorisi)
ALTIN MIXX Yüksek Kafein, Rahat İçim / Taft Coffee / Sempeak
GÜMÜŞ MIXX Sisters - SS21 Lansman / Sisters / 28014 Agency
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ALTIN MIXX Dedim Olabilir / Unilever / Medina Turgul DDB
GÜMÜŞ MIXX Ben Varım Çatı İletişim / Vodafone / VMLY&R / Carat
GÜMÜŞ MIXX Supradyn Hafıza Testi / Bayer / MediaCom / Sobraz İletişim
BRONZ MIXX Bu Hikayeye Artık Ulaşılamıyor / Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu / Karbonat
BRONZ MIXX Oyunu Değiştiren Kadınlar / Little Caesars / Karbonat
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!