MIX Festival 2-3 Kasım'da Zorlu PSM'de

GÖMERCİN KUŞLARI // 28 EKİM // %100 STUDIO // 20.30

Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban’ın sevilen programı Gömercin Kuşları %100 Studio’da. Taklacı gömercinler koltuklarını ve küreklerini alıp bu kez sahnenin tam ortasına oturuyorlar, önlerine geleni gömüp geçiyorlar; üstelik bu sefer seyirciler arasındaki gömercinlerin de katkısıyla… Bu toplu gömü seansını sakın kaçırmayın.

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AŞK BİTER Mİ? // 28 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Kimi zaman Attila İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Misakyan, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? sorusuna yanıt arıyor. Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor. Aşk Biter Mi? Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

REKLAM 1923 // 29 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 15.30 Başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de sahneleniyor. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz. 100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın.

REKLAM BABYCONCERTS: ÇOCUK GÖZÜYLE CUMHURİYET // 29 EKİM // %100 STUDIO // 11.00-14.00 BabyConcerts ile 29 Ekim’de Zorlu PSM %100 Studio’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Her yaştan katılımcıya ailesiyle beraber Ege’nin bir köyünde yaşayan minik Efe’nin hayatı, Cumhuriyetin ilanından sonra art arda yapılan devrimlerle nasıl değişip renklendiği gösteren eğlenceli ve eğitici etkinlik Zorlu PSM’de. BUSE SİNEM İREN STAND UP // 29 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00

Buse Sinem İren touché by N Kolay'da seyirciyle buluşuyor. BİR TERENNÜM // 30 EKİM // %100 STUDIO // 20.30 İstanbul’un farklı iki zamanında yaşanan sokağa çıkma yasağı günleri... İçinde ruhların, kalplerin durmadan yer değiştirdiği Çamlıca’da bir evin salonu... Komik ve içli bir ailenin, aynı salonda geçen, demansın bulanıklığı içinde bir zamandan bir başka zamana zıplayan, bir kaç nesillik hikayesi... Elden ele dolaşan bir avuç fındığın dem tuttuğu, hafızanın zamanı parçaladığı, her bir parçanın tekrar tekrar çağırıldığı, nihayetinde her ihtimalin mümkün olduğu buluşmalar... Ve bu buluşmalara eşlik eden bir terennüm.

REKLAM UNFORGETTABLES BY CEMİL "AUTUMN SERENADE" // 30 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00 Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, sevilen konsepti "Unforgettables by Cemil"e yeni sezonda da touché by N Kolay'da devam ediyor. CMXXIV // 31 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatıyor.

ÖZGE ÖZEL STAND UP // 31 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00 İlk gösterisi “Çiççek Gibi”yi yayınladıktan sonra kolları sıvayan Özge Özel, bu sefer Zorlu PSM touché by N Kolay’da mikrofonu eline alıyor ve konudan konuya izleyiciyi içine alan, ismiyle müsemma yeni gösterisi “Yeni Doküman” ile seyirciyle buluşuyor. REKLAM AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET // 1 KASIM// touché by N KOLAY // 21.00 Klasik müzik, Fransız şansonları, 80’lerin ve 90’ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar ile Ayşe Sicimoğlu Quartet, sizi touché by N Kolay'da zaman tüneline davet ediyor.

MIX FESTIVAL PRESENTED BY %100 MÜZİK // 2-3 KASIM // ZORLU PSM // 19.00 Zorlu PSM’nin ‘Çok sesli festival’ mottosu ile bu yıl 2-3 Kasım’da 8.sini gerçekleştireceği MIX Festival presented by %100 Müzik, iki gün boyunca elektronikten indie’ye, rap’ten, dans müziğine kadar en sevilen isimleri yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor. MIX Festival presented by %100 Müzik’te bu yıl; Altın Gün, Digitalism (Live), Local Natives, Milky Chance, Starsailor, Trentemøller, Σtella, Balthavs, Bedük, Catching Flies, Cem Yıldız, Hissikablelvuku, Lucky Love, Can Temiz, Monday in Neptune (Live), Temples ve Yīn Yīn sahne alacak.

REKLAM 2 Kasım 2024- MIX Festival presented by %100 Müzik Bedük

Digitalism (Live)

Σtella

Monday in Neptune (Live)

Milky Chance

Temples

Catching Flies

Hissikablelvuku

Yīn Yīn

NON

Sıperbebek

Timuçin Coşkun 3 Kasım 2024- MIX Festival presented by %100 Müzik Altın Gün

Trentemøller

Lucky Love

Local Natives

Starsailor

Balthavs

Can Temiz

Cem Yıldız

Jamie S

Orhan Tanrıver

Cısetta GYMY KIDS X ALİ SUNAL TİYATRO KULÜBÜ // 3-24 KASIM // GALERİ ALANI // 15:30 Geride bıraktığımız sene ilk sezonunu yaşayan ve müthiş bir sevgi ile kucaklanan “Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü” yeni sezonuna Zorlu PSM Galeri Alanı'nda sizler için hazırlanıyor. Haziran'a kadar her Pazar Zorlu PSM Galeri Alanı'nda gerçekleşecek olan tiyatro kulübünde çocuklar, 6-8, 9-12 ve 13-16 yaş olmak üzere üçer sınıfa ayrılarak tiyatro eğitimi alıyorlar.