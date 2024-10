MIX Festival 2-3 Kasım'da Zorlu PSM'de

GÖMERCİN KUŞLARI // 28 EKİM // %100 STUDIO // 20.30

Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban’ın sevilen programı Gömercin Kuşları %100 Studio’da. Taklacı gömercinler koltuklarını ve küreklerini alıp bu kez sahnenin tam ortasına oturuyorlar, önlerine geleni gömüp geçiyorlar; üstelik bu sefer seyirciler arasındaki gömercinlerin de katkısıyla… Bu toplu gömü seansını sakın kaçırmayın.

AŞK BİTER Mİ? // 28 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Kimi zaman Attila İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Misakyan, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? sorusuna yanıt arıyor. Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor. Aşk Biter Mi? Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

BUSE SİNEM İREN STAND UP // 29 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00

BabyConcerts ile 29 Ekim’de Zorlu PSM %100 Studio’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Her yaştan katılımcıya ailesiyle beraber Ege’nin bir köyünde yaşayan minik Efe’nin hayatı, Cumhuriyetin ilanından sonra art arda yapılan devrimlerle nasıl değişip renklendiği gösteren eğlenceli ve eğitici etkinlik Zorlu PSM’de.

İstanbul’un farklı iki zamanında yaşanan sokağa çıkma yasağı günleri... İçinde ruhların, kalplerin durmadan yer değiştirdiği Çamlıca’da bir evin salonu... Komik ve içli bir ailenin, aynı salonda geçen, demansın bulanıklığı içinde bir zamandan bir başka zamana zıplayan, bir kaç nesillik hikayesi... Elden ele dolaşan bir avuç fındığın dem tuttuğu, hafızanın zamanı parçaladığı, her bir parçanın tekrar tekrar çağırıldığı, nihayetinde her ihtimalin mümkün olduğu buluşmalar... Ve bu buluşmalara eşlik eden bir terennüm.

Buse Sinem İren touché by N Kolay'da seyirciyle buluşuyor.

Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, sevilen konsepti "Unforgettables by Cemil"e yeni sezonda da touché by N Kolay'da devam ediyor.

UNFORGETTABLES BY CEMİL "AUTUMN SERENADE" // 30 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00

Klasik müzik, Fransız şansonları, 80’lerin ve 90’ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar ile Ayşe Sicimoğlu Quartet, sizi touché by N Kolay'da zaman tüneline davet ediyor.

AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET // 1 KASIM// touché by N KOLAY // 21.00

İlk gösterisi “Çiççek Gibi”yi yayınladıktan sonra kolları sıvayan Özge Özel, bu sefer Zorlu PSM touché by N Kolay’da mikrofonu eline alıyor ve konudan konuya izleyiciyi içine alan, ismiyle müsemma yeni gösterisi “Yeni Doküman” ile seyirciyle buluşuyor.

ÖZGE ÖZEL STAND UP // 31 EKİM // touché by N KOLAY // 21.00

MIX FESTIVAL PRESENTED BY %100 MÜZİK // 2-3 KASIM // ZORLU PSM // 19.00

Zorlu PSM’nin ‘Çok sesli festival’ mottosu ile bu yıl 2-3 Kasım’da 8.sini gerçekleştireceği MIX Festival presented by %100 Müzik, iki gün boyunca elektronikten indie’ye, rap’ten, dans müziğine kadar en sevilen isimleri yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor.

MIX Festival presented by %100 Müzik’te bu yıl; Altın Gün, Digitalism (Live), Local Natives, Milky Chance, Starsailor, Trentemøller, Σtella, Balthavs, Bedük, Catching Flies, Cem Yıldız, Hissikablelvuku, Lucky Love, Can Temiz, Monday in Neptune (Live), Temples ve Yīn Yīn sahne alacak.