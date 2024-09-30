Mitoloji Film Festivali 3 farklı ilde

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3 Ekim tarihinde İzmir Agora Antik Kenti’nde başlayacak ve 6 Ekim’de Urla Necati Cumalı Müze Evi’nde ödül töreni yapacak Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF), etkinliklerini 7 Ekim’de Manisa’da 9 ve 10 Ekim’de de İstanbul’da sürdürecek.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçen festivalin bir özelliği de tüm film gösterimi ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz olması.

Uluslararası Mitoloji Film Festivali, alanında yerli ve yabancı filmleri bir araya getirirken; söyleşi, panel, gastronomi etkinliği, sergi ve müzik dinletisi yapılacak.

Söyleşi ve panellerden bazılarının konuları ise şöyle: 'Mitolojilerde Ana Temalar', 'Türk Mitolojisi Bize Ne Anlatıyor?', 'Efsaneler ve Masallar'… REKLAM SENARYO YARIŞMASI Festivalde bu yıl, bir de uzun metraj film senaryo yarışması yer alıyor. Türk mitolojisine ait öğelerle yazılmış ve ön elemeden geçmiş senaryolar jüriye teslim edilirken, ödül, 6 Ekim’de Urla’da Necati Cumalı Anı Evi’nde düzenlenecek törenle takdim edilecek. Festivalin senaryo yarışmasının jürisi şu isimlerden oluşuyor: Yazar ve senarist Doğu Yücel, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa, Yapımcı ve senarist Kemal Kaplanoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Alper, Dr. Murat Bilgili, oyuncu, yönetmen Gürol Tonbul ve Dr. Murat Küçükhemek.

GÜLŞAH ELİKBANK: "FARKLI KENTLERE VE İLÇELERE YAYILMASIYLA DAHA ÇOK İNSANA ULAŞABILECEĞİZ" Festival Direktörü Gülşah Elikbank, “Festivale geçen yıl büyük bir ilgi olmuştu. Biz de ikinci yılımızda bu ilgiye layık bir içerik üretmek için çabaladık ve festivali üç şehre taşıyarak büyüttük. Festivalin farklı kentlere ve ilçelere yayılmasıyla daha çok insana ulaşabileceğiz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi. Festival etkinlikleri Konak Sanathane ve Urla Kent Tarihi ve Arşivi Müzesinde eş zamanlı devam ederken, Tınaztepe Üniversitesinde de gençlerle buluşmalar gerçekleşecek. Festivali, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklemesi çocuk ve gençleri hedefleyen festival için büyük güç.

7 Ekim’de Manisa’da Lale Kültür Salonu’nda olacak festival, 9-10 Ekim’de ise Torun Center Biletinial Sinemaları içinde film gösterimi ve söyleşilerle son bulacak.