MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, bugün Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

MİT bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.