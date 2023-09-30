Mısır'da arkeoloji turizminin gözdesi: Mumyalama Müzesi

"Düşünsenize yüzlerce yıl önce ölmüş bir insan veya hayvanın bedeni çürümeden günümüze kadar ulaşabiliyor. Sizce de bu muazzam bir şey değil mi? Bu, o dönemin bilimi ve imkanlarıyla yapılmış bir başarıdır. Herkesin bu veya buna benzer müzeleri ziyaret etmesini temenni ediyorum. Müzede, antik Mısır’a ait çok değerli bilgiler yer alıyor."