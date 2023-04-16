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Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Mısır'a gelecek Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulamasının başlatıldığını duyurdu

Giriş: 16.04.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı
Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize
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AA

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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