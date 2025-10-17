Mısır Tanrıları filmi konusu nedir? Mısır Tanrıları oyuncuları kimler?
Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, 17 Ekim Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Matt Sazama , Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Alex Proyas üstlenmektedir. Mısır mitolojisini konu alan film, karanlığın acımazsız tanrısı Set'in, Mısır tahtını devraldıktan sonra imparatorlukta yaşanan kargaşa ve çatışmaları konu alır. Peki, "Mısır Tanrıları filmi konusu nedir? Mısır Tanrıları oyuncuları kimler?" İşte Mısır Tanrıları filminin konusu ve oyuncuları...
- 1
Mısır Tanrıları filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites ve Chadwick Boseman Gerard Butler üstlendiği film, 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" Mısır Tanrıları ne zaman çekildi? İşte Mısır Tanrıları filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.
- 3
MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler
Brenton Thwaites
John Samaha
Courtney Eaton,
Nikolaj Coster-Waldau
Paula Arundell
-