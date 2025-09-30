Habertürk
        Haberler Dünya Mısır ile ABD Gazze'yi görüştü | Dış Haberler

        Mısır ile ABD Gazze'yi görüştü

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına dair bir görüşme gerçekleştirdi. Abdülati, Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı bitirme çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 19:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:07
        Mısır ile ABD Gazze'yi görüştü
        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının maddelerini ele aldı.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdülati, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Rubio, Washington'un savaşın sona erdirilmesi amacıyla Mısır'la ortak koordinasyonu sürdürme ve yoğunlaştırma isteğini dile getirdi.

        Rubio ayrıca Mısır'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ettiklerini vurguladı.

        Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati ise Gazze’deki savaşın bir an önce durdurulması, gerilimin düşürülmesi ve bölgeye güvenlik ile istikrarın geri dönmesi yönündeki beklentilerini aktardı.

        Abdülati, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

        Abdülati, yaşanan insani felaketin boyutuna uygun miktarda insani yardımın ulaştırılması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi ve Gazze Şeridi ile organik bağının korunması ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

        Mısır Dışişleri Bakan ayrıca, Filistin halkının başta kendi kaderini tayin ve devlet kurma hakkı olmak üzere tüm meşru haklarını karşılayan ve Filistin ile İsrail halkları için güvenlik, barış ve istikrarı sağlayan iki devletli çözüme dayalı bir siyasi ufuk yaratmanın önemini vurguladı.

