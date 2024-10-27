Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır'dan Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes girişimi | Dış Haberler

        Mısır'dan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes girişimi

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'dan Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes girişimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun, başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

        Sisi basın toplantısında, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini söyledi.

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi"Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." dedi.

        Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "Ziyaretim, birçok ortak önemi haiz meselelerin ele alındığı dostane, kardeşçe ve istişari bir ziyarettir." diye konuştu.

        Tebbun, Sisi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkes girişimini desteklediklerini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Habertürk Anasayfa