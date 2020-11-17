Kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak çorba çeşitlerinden, mısır çorbası tarifini vereceğim. Çorbanın kıvamı ve lezzeti ile mısır çorbası tarifini beğeneceğinizi umarak, paylaşıyorum.
Kaç Kişilik: 8-10
Hazırlama Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: 30 dakika
Mısır Çorbası İçin Gereken Malzemeler:
1 çay bardağı yarma
1 çay bardağı konserve mısır
1-2 adet havuç
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
Sıvıyağ
Nane
Tuz
Mısır Çorbası Yapılışı:
1 çay bardağı yarmayı, 5 su bardağı suyla haşlayın.
Haşlanan yarmanın ağzını kapayın.
Kabarması için bekletin.
Tencereye biraz sıvıyağ koyun.
Küçük küçük doğradığınız havuçları ekleyip, kavurun.
Pişen yarmayı, suyu ile birlikte havuçların üzerine alın.
Kaynayınca, mısırı da ekleyin.
Suyu az ise, 1 su bardağı sıcak su ekleyin.
Bu şekilde orta ateşte pişirin.
Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu çırpma teli ile tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.
Yoğurtlu karışımı, çorbaya azar azar ilave edin.
Dökerken, çorbayı sürekli karıştırın.
Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.
Çorbanız kaynayınca, ocağın altını kısın.
5 dakika kısık ateşte pişirin.
Küçük bir tavaya sıvıyağ koyun ve ısıtın.
1-2 tatlı kaşığı nane ekleyin.
Naneleri yakmadan ocaktan alın ve çorbanın üzerine dökün.
Çorbanın tuzunu da en son ekleyin.
Sıcak olarak kaselere alıp, servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Püf Noktası:
Yarmayı çorbayı yapmadan birkaç saat önce kaynatın.
Kabarmasını bekleyin.
Bekledikçe daha güzel kabarıyor.
Arzu eden haşlanmış nohut da katabilir.
Yoğurtlu karışımı çorbaya ilave etmeden önce bir kepçe çorbadan alınır.
Karışım ılındıktan sonra çorbaya azar azar aktarılır.
Bu sayede çorbanız kesilmez.
Tuzunu ise en son ekleyin.
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