Mısır Başkonsolosluğu önünde idam protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası için protesto gösterisi düzenledi.

Beşiktaş'taki Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan AGD üyeleri sloganlar attı. DHA'nın haberine göre; ellerinde AGD bayrakları bulunan gruptakiler, zaman zaman da tekbir getirdi. Grup basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.