Misafirleriniz bu lezzete hayran kalacak! Kuru patlıcan dolması ile evlerinize Anadolu esintisi getirin: İşte adım adım tarif!
Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru patlıcan dolması, özellikle kış sofralarının vazgeçilmezi. Bu eşsiz lezzet, kurutulmuş patlıcanların pirinç, baharat ve salçayla harmanlanan iç harcıyla buluşmasından doğuyor. İşte, hem yapımı kolay hem de tadına doyulmaz kuru patlıcan dolması tarifi!
- 1
MALZEMELER: ANA MALZEMELER
20 adet kuru patlıcan (isteğe bağlı olarak kuru biber veya kabak eklenebilir)
1 litre sıcak su (haşlamak için)
İÇ HARÇ İÇİN
2 su bardağı pirinç
2 adet büyük boy kuru soğan (ince doğranmış)
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı, hafif bir aroma için)
1/2 çay bardağı su (harcı nemlendirmek için)
- 2
SOS MALZEMELERİ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2,5 su bardağı sıcak su
Tuz
- 3
HAZIRLANIŞI: KURU PATLICANLARIN HAZIRLANMASI
Kuru patlıcanları geniş bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek yaklaşık 10-15 dakika haşlayın.
Yumuşayan patlıcanları süzgece alın ve soğuk sudan geçirip süzülmeye bırakın.
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- 4
İÇ HARCIN HAZIRLANMASI
Pirinci yıkayıp süzün. Geniş bir kaba doğranmış soğanı, zeytinyağını, salçaları, baharatları, maydanozu ve pirinci ekleyin.
Tüm malzemeyi iyice karıştırarak homojen bir iç harç elde edin. Harcı çok kuru kalmaması için yarım çay bardağı su ekleyin.
- 5
PATLICANLARIN DOLDURULMASI
Haşlanmış ve süzülmüş patlıcanları dikkatlice açarak hazırladığınız iç harçtan doldurun. Çok sıkı doldurmamaya özen gösterin, çünkü pirinç pişerken şişecektir.
Doldurduğunuz patlıcanların açık uçlarını hafifçe bastırarak kapatın ve tencereye yatay şekilde dizin.
- 6
SOSUN HAZIRLANMASI
Küçük bir kasede domates salçasını, biber salçasını ve zeytinyağını karıştırın.
Üzerine sıcak su ve tuz ekleyerek iyice karıştırın.
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- 7
DOLMANIN PİŞİRİLMESİ
Dolmaların üzerini geçmeyecek şekilde hazırladığınız sosu tencereye dökün. Dolmaların üzerine düz bir tabak kapatarak ağırlık yapmasını sağlayın (pişerken dağılmaması için).
Tencerenin kapağını kapatıp önce orta ateşte, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Dolmalar piştikten sonra 10-15 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!