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Misafir dizisi oyuncuları ve konusu! Misafir hangi gün, ne zaman? Misafir dizisi uyarlama mı?

Misafir dizisi oyuncuları isimleriaraştırılıyor. Misafir dizisi “Oasis” dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelmeye devam ediyor. Misafir, her perşembe 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler "Misafir dizisi oyuncuları kimler?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Misafir dizisi konusu ve Misafir oyuncu kadrosu...

02.12.2021 - 19:48 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı “Misafir” dizisi merak ediliyor. İşte Misafir dizisi konusu ve oyuncukları...

    MİSAFİR DİZİSİ KONUSU

    Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınacak.

  • MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

    Gece (Hazal Kaya)

    1 Ekim 1990'da Gaziantep'de doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

    14 Ocak 2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı dizisinde Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde Ay Büyürken Uyuyamam filminde Hülya karakterini ve Bu Son Olsun filminde de Lale karakterini canlandırdı. 2012 yılında annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizisinin 2. sezon finalinde diziden ayrılmak zorunda kalan Hazal, ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı. 2014 yılında ise yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı.

     

    Birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde uluslararası mükemmellik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında TV8'de yayınlanan Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer aldı. Aynı zamanda 4 kıtada 35 farklı ülkeden bulunan, 2010 Ağustos - 2015 Ağustos dönemini kapsayan resmi açıklamaları derlenen araştırmaya göre de en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. "Lebanon Awards 2015" ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Yine Mayıs 2011 - Mayıs 2016 arasında, 4 kıta ve 35 farklı ülkeden elde edilen reyting sonuçlarına göre düzenlenen en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. Mayıs 2016 itibaren listede 6. sıradan 5. sıraya yükseltti. Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 2016'nın En Güzel 100 Kadını listesine giren 5 Türk oyuncudan biridir.

     

     

    35. İstanbul Film Festivali'nde "Ulusal Kısa Film Yarışması" dalında jürilik yapmıştır. 2017-2019 sezonunda ise Fox Türkiye'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Filiz Elibol Aktan karakterini canlandırdı. 2020 yılında Star TV de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. 2021 yılında ise Aslı Kızmaz'ın aynı adlı romanından uyarlanan Benden Ne Olur filminde Sertab Bal karakterini ve Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Esra karakterini canlandırdı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçildi.

  • Erdem (Buğra Gülsoy) 

    İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Son'dur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

    İlk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından 2009-2011 yılları arasında Atv'de yayınlanan Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde başrol oynamış ve Mete karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Fatih Şekercizade rolünü oynamış ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım dizisinde başrol olarak Demir Göktürk karakterini canlandırmıştır.

    Ankara doğumlu olan oyuncu İstanbul'da ikamet etmektedir. Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etmiştir. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır.

  • Oğuz (Bülent Şakrak)

    26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. 39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu, BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır.

  • Giray (Ozan Dolunay)

    Ozan Dolunay 2 Mayıs 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Orta öğretimini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmiştir. Öğrenimi esnasında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Dolunay, Killology adlı oyunla ilk defa sahneye adım atmıştır. Afife Jale Ödülleri ve Üstün Akmen Ödülleri için “En iyi genç yetenek” adayı gösterilmiş, bu ödüllerden Üstün Akmen Ödülünü kazanmıştır.

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