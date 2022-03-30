MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcu olan Miray Daner ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.