Başkanın oğluna âşık

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Miray Daner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Daner, Oğulcan Engin ile ayrılması hakkında 4 Haziran'da yaptığı açıklamada "İlişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" ifadesini kullanmıştı

HABERTURK.COM

Miray Daner, Seda Sayan - Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile Mart 2023'te ayrılmıştı. Daner, neden ayrıldıklarını 4 Haziran'da şu şekilde açıklamıştı: İlişkimizi sonlandırdık. Evet, doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık.

Miray Daner - Ata Caner Çerçioğlu

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Miray Daner, bu açıklamasından 26 gün sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. Daner'in yeni sevgilisi, 2009'dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu...

Miray Daner - Ata Caner Çerçioğlu

Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu, objektiflere Bodrum'da yemekte öpüşürken yansıdı.

Miray Daner - Ata Caner Çerçioğlu

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