Başkanın oğluna âşık

Miray Daner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Daner, Oğulcan Engin ile ayrılması hakkında 4 Haziran'da yaptığı açıklamada "İlişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" ifadesini kullanmıştı
HABERTURK.COM
Miray Daner, Seda Sayan - Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile Mart 2023'te ayrılmıştı. Daner, neden ayrıldıklarını 4 Haziran'da şu şekilde açıklamıştı: İlişkimizi sonlandırdık. Evet, doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık.
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Miray Daner, bu açıklamasından 26 gün sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. Daner'in yeni sevgilisi, 2009'dan bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu...
Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu, objektiflere Bodrum'da yemekte öpüşürken yansıdı.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Miray Daner yeni sevgilisi ile görüntülendi! Ünlü oyuncu gönlünü başkanın oğluna kaptırdı! - Magazin haberleri/miray-daner-baskanin-ogluna-sik-magazin-haberleri-3603924-magazin
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