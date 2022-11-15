"EŞİMLE VAKİT GEÇİRMEM ÇOK ÖNEMLİ"

"Ailemi her zaman ilk sıraya koymaya gerçekten kararlıyım" ifadelerini kullanan Miranda, "Eşimle vakit geçirmem de çok önemli ve büyükannem bana kocamı ilk sıraya koymam ve birlikte geçireceğimiz zamana öncelik vermem gerektiğini öğretti. Dört çocukları ve birçok torunları vardı ama öldükleri ana kadar birbirlerine çok aşıklardı. 20 gün arayla öldüler ve bu yüzden birlikte o zamana öncelik verdiğinizden ve bağlantı kurduğunuzdan emin olmanız için gerçekten iyi bir tavsiyesi vardı çünkü bu bağ tüm aileyi bir arada tutan şeydir. Bu yüzden, bu konu hakkında gerçekten iyi tavsiyeleri vardı. Çünkü kurduğunuz bağ tüm aileyi bir arada tutan şeydir" şeklinde konuştu.