Minik keklerde büyük lezzet: Muffin tarifi!
Kalabalık bir sofra için acil tatlı ihtiyacı duyanlar pratik ve birden çok porsiyon çıkaracak muffini tercih ediyor! İşte sizin için hazırladığımız tam kıvamında muffin tarifi!
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Minik keklerde büyük tat arayışında olanlar için mükemmel bir tarif var: Muffinler! Muffinler, hafif ve kabarık dokularıyla her lokmada lezzet patlaması yaşatıyor. Hem pratik hem de çeşitlendirilebilir yapısıyla, herkesin favorisi olmaya aday bu atıştırmalık, kahvaltıya veya çay saati için harika bir seçenek sunuyor. İşte sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz muffin tarifi!
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Malzemeler
2 fincan çok amaçlı un
3 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
Dörtte üç su bardağı beyaz şeker
1 Yumurta
1 bardak süt
Çeyrek bardak bitkisel yağ
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Hazırlanışı
Fırını önceden 200 derece ısıtın. 12'li muffin kalıbını veya kalıpları kağıt astarlarla yağlayın.
Unu, kabartma tozunu, tuzu ve şekeri büyük bir kapta karıştırın; merkeze doğru bir boşluk oluşturun.
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Yumurtayı küçük bir kasede veya 2 fincanlık ölçüm kabında çatalla çırpın; süt ve yağı çırpın.
Yumurta karışımını bir kerede un karışımına dökün; Sadece nemlenene kadar bir çatalla hızlı ve hafif bir şekilde karıştırın.
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Hamur topaklı olacak. Kullanıyorsanız ek malzemeleri de ekleyin.
Hazırlanan muffin kalıplarına her birinin 3/4'ünü dolduracak şekilde kaşıkla hamur dökün.
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Önceden ısıtılmış fırında üstleri hafifçe bastırıldığında eski haline dönene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!
Kaynak: All Recipes
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