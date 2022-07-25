Minik İlkay'ın acı sonu!

Artvin'de, oyun oynadığı sırada park edilen kamyonetin altında kalan İlkay Alkan (4) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, o sırada aracını park etmek isteyen Ö.Ö. idaresinde bulunan kamyonetin altında kaldı.

Etrafta bulunanların bağrışları sonrası aracından inen Ö.Ö., yerde hareketsiz yatan minik İlkay'ı kucaklayıp aracıyla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan İlkay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Minik kızın ölümü, ailesi ve ilçeyi yasa boğdu. Sürücü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili incelme başlattı.