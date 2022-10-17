Minik Barış'ın kahreden sonu!

Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış C.'yi, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı.

Barış C.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.