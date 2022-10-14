Minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Aksaray'da, minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Olgun (51) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Gülağaç ilçesi Demirci beldesi girişinde meydana geldi. Rüstem İn (59) yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Olgun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Olgun, ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Rüstem İn ise gözaltına alındı.

Ahmet Olgun'un, 4 çocuk babası olduğu, Demirci beldesinde motosikletini tamir ettirdikten sonra Kızılkaya köyündeki evine dönüş yapmak istediği öğrenildi.