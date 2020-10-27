Minestrone çorbası tarifi için gereken malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet patates

2 adet havuç

2 – 3 diş sarımsak

2 adet kereviz sapı

1 adet soğan

1 litre tavuk suyu

½ litre su

½ – 1 su bardağı kuru fasulye – hafif haşlanmış

1 dolu avuç erişte

Tuz

Karabiber

Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Havuçlarınızı zar boyutunda küp olacak şekilde kesin.

Sarımsakları dilimleyin.

Kereviz saplarını ince ince doğrayın.

Soğanları küp doğrayın.

Patatesleri küp doğrayın.

Tencerenizi ocağa alıp, zeytinyağı ve tereyağını eritin.

Ardından 1 dakikalık aralarla sırasıyla patates, havuç, soğan, sarımsak ve kereviz sapını ekleyip, kavurmaya devam edin.

Hafif kavrulan sebzelerinizin içerisine sularını ekleyin.

Hafif haşlanmış kuru fasulye, erişte, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tencerenizin kapağını kapatın ve kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra orta ateşte 30 dakika pişirin.