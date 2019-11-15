15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen Zalim İstanbul dizisi başrol oyuncusu Mine Tugay sergilediği performans ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizide Şeniz Karaçay kötü karakter olarak izleyici karşısına geçen Mine Tugay daha önce hangi dizilerde yer aldı? Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında İşte Mine Tugay ile ilgili haberimiz...
Mine Tugay hayatı;
28 temmuz 1978 (41 yaşında) Tarihinde Konya' da dünyaya gelen güzel oyuncunun babası subaydır. Eğitim hayatını İstanbul da tamamlayan ünlü oyuncunun ilk tiyatro deneyimi Masal Gerçek Tiyatrosu'nda “Büyük Kulaklı küçük Ayı“ oyununu ile bilinir. Birkaç ünlünün de eğitim aldığı Müjdat Gezen sanat merkezinde eğitim alan oyuncu 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanmış, Mezun olduktan sonra ise Semaver Kumpanya ’da tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır. Güzel oyuncunun boyu 1.70 cm kilosu 57 kg'dır.
Mine Tugay' ın oynadığı diziler;
- Karambol Kamil (1998)
- Gülbeyaz (2002)
- Aliye ( 2004)
- Behzat Ç. (2011)
- Öyle bir geçer zaman ki (2012)
- Medcezir (2013)
- Paramparça (2016)
- Zalim İstanbul (2019)
Oynadığı filmler;
- Gönül yarası (2005)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!