Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen Zalim İstanbul dizisi başrol oyuncusu Mine Tugay sergilediği performans ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizide Şeniz Karaçay kötü karakter olarak izleyici karşısına geçen Mine Tugay daha önce hangi dizilerde yer aldı? Mine Tugay kimdir, nereli, kaç yaşında İşte Mine Tugay ile ilgili haberimiz...

Mine Tugay hayatı;

28 temmuz 1978 (41 yaşında) Tarihinde Konya' da dünyaya gelen güzel oyuncunun babası subaydır. Eğitim hayatını İstanbul da tamamlayan ünlü oyuncunun ilk tiyatro deneyimi Masal Gerçek Tiyatrosu'nda “Büyük Kulaklı küçük Ayı“ oyununu ile bilinir. Birkaç ünlünün de eğitim aldığı Müjdat Gezen sanat merkezinde eğitim alan oyuncu 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanmış, Mezun olduktan sonra ise Semaver Kumpanya ’da tiyatro oyunlarında oynamaya başlamıştır. Güzel oyuncunun boyu 1.70 cm kilosu 57 kg'dır.

Mine Tugay' ın oynadığı diziler;

- Karambol Kamil (1998)

- Gülbeyaz (2002)

- Aliye ( 2004)

- Behzat Ç. (2011)

- Öyle bir geçer zaman ki (2012)

- Medcezir (2013)

- Paramparça (2016)

- Zalim İstanbul (2019)

Oynadığı filmler;

- Gönül yarası (2005)